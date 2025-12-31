黃國昌秀健身成果！醫曝「1處變小」超重要：能防猝死、糖尿病

記者施春美／台北報導

黃國昌說明，健身對其身心的影響。（圖／翻攝自其YouTube）

現代人追求健康體態，民眾黨主席黃國昌今(31日)在臉書分享他今年一年來的增肌減脂成果，從健身前後照片可見，除了腹圍大減外，他的頸圍變小、下巴也明顯瘦削。醫師王思恒表示，頸圍是比 BMI 更準確的「內臟脂肪」指標。運動會先瘦脖子，當雙下巴消失、頸圍變小，代表遠離了糖尿病與睡眠呼吸中止症的威脅。

黃國昌今在其臉書表示，他今年照表訓練、慢慢增肌減脂，要感謝其教練等人的協助，讓他瘦了一圈。黃國昌的健身前後照片明顯可見，在健身一年後，黃國昌除了腹圍大減、腹肌顯現外，他的頸圍也變小、下巴明顯瘦削。

復健科醫師王思恒曾在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，醫學研究指出，頸圍是比 BMI 更準確的「內臟脂肪」探測器。知名的「弗雷明漢心臟研究」指出，頸圍每增加3公分，男性體內的「好膽固醇」（HDL）就會顯著下降，且血糖異常的風險更是翻倍增加。因此，當脂肪堆積在脖子，代表人體正處於高發炎狀態，胰島素阻抗正在破壞血管。

腎上腺素受體多、血流豐富 運動會先瘦脖子

王思恒表示，脖子脂肪最可怕的影響是在「睡覺時」，此處的脂肪會直接壓迫氣管，就像有人被掐著脖子睡覺。研究顯示，頸圍過粗是阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）最強的預測指標之一。若能消除頸圍的脂肪，能暢通呼吸道，提高睡眠品質，進而降低造成肥胖的壓力荷爾蒙（皮質醇）。

「運動很難獲得局部瘦身的效果。」王思恒表示，但脖子是例外！這是因為頸部、臉部的脂肪細胞，擁有比臀部、大腿更多的「β-腎上腺素受體」（負責燃燒脂肪的開關）。

此外，脖子的血流豐富。當人開始跑步、心跳加速，血液中的腎上腺素飆升，這些激素會優先鎖定頸部這些代謝活躍的區域。所以，運動後人會覺得臉變小、脖子變細，是因為身體高效率地使用該處脂肪燃燒發電。

王思恒表示，民眾別再只盯體重計的數字，當雙下巴消失、頸圍變小，代表已經成功遠離了糖尿病與睡眠呼吸中止症的威脅。

