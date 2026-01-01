黃國昌秀肌肉又蹭侯友宜？藍議員酸：選戰看的是「這個」！

論壇中心／王柏倫報導

民眾黨主席黃國昌是否參選新北市長備受關注，繼昨（31日）天發布健身、肌肉影片之後，今（1日）再出席新北市政府升旗活動，並與國民黨有意角逐新北市長的劉和然同框。國民黨新北市議員呂家愷在《台灣最前線》節目中開酸，拚選戰看的不是身上的肌肉，而是「陸海空」肌肉，黃國昌想參與升旗的話，其實也可以民眾黨自行舉辦。

黃國昌參加新北升旗活動，卻與劉和然巧妙隔開，而新北市長侯友宜也僅在上台時打招呼，隨後就就與黃國昌保持一定距離。呂家愷認為，黃國昌有意參與地方活動當然歡迎，不過肌肉再大也要看地方實力，況且黃國昌網路聲量在政界名列前茅，卻無法反映在民調上，「確實沒有轉換過來」。呂家愷也質疑，黃國昌既然想參與升旗，「為什麼民眾黨沒有自己辦？」，有心的話其實在台玻大樓黨部也可以辦，自家升旗結束再參加各縣市的典禮，或許是更好的做法。

