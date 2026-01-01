黃國昌秀腹肌遭狂酸 醫轟：變態論述

▲民眾黨主席黃國昌健身有成，胸肌腹肌練得明顯。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌近來健身有成，31日在臉書上發布影片，回顧自己的身形變化，他透露自己體重從94.6公斤降到77公斤，減掉約17公斤，體脂率也從約34%降到約16%，體脂率少了18%。不過綠營狂酸自戀、用身體換選票。挺民眾黨立場鮮明的精神科名醫嗆，「這就是綠營的變態論述，我就說，整個陣營就沒有一個能寫能打。2026，你們絕對大敗！」

沈政男說，綠營網路爛咖打黃國昌，從年頭打到年尾，最後一天還在亂扯說，「喔，瘦成這樣，一定有打針！」「問他有沒有打針，都在閃躲，沒有直球對決！」什麼跟什麼？啊你們就整個陣營爛到爆，連直球曲球、滑球指叉球，都搞不清楚嘛！

沈政男也不滿，爛到爆的綠營報紙，也在那邊胡亂轉載綠營網路爛咖的貼文！「扯中之扯是，竟然說黃國昌秀出瘦身成果是自戀！啊你們是心理學盲嗎？在那邊亂扯什麼？自己每天亂吃亂胖，瘦不下來，就懷疑人家變瘦是打針！跟你說沒打針，就說沒有明確否認！跟你明確否認，又說是性格有問題！這就是綠營的變態論述。」

