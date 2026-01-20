黃國昌私帶國防機密稱「不小心」！他揭1矛盾點開酸
政治中心／周孟漢報導
朝野黨團持續攻防1.25兆國防特別條例，外交及國防委員會昨（19）日召開機密會議，民眾黨主席黃國昌卻將機密資料帶走，他事後指稱自己是「不小心的」，前後時間不到30秒就繳回，更說資料應該由議事人員收回，引發爭議。對此，知名律師林智群點出黃國昌的「1矛盾點」，直喊「這就是黃國昌的毛『量子糾纏』」。
民眾黨主席黃國昌攜帶國防機密文件離開會場，引發爭議。（圖／民視新聞資料照）
林智群律師近日透過臉書發文，先是指出刑法的構成要件主要有「客觀（你有沒有做？）」、「主觀（你是故意的？還是不小心？）」，但「黃國昌很奇怪，他先承認有做（帶國防機密文件）出去，卻又靠邀別人抹黑他？」。
林智群點出黃國昌的「1矛盾點」。（圖／翻攝自林智群臉書）
林智群進一步指出，一般情況下，「承認自己有做（成立客觀構成要件）後，通常是主張「自己不小心、不是故意」（主觀構成要件）」，表示黃國昌承認自己有做，卻認為別人抹黑他，他只是拿出去30秒，不算拿，是「承認」跟「不承認」之疊加狀態，介於「有拿」跟「沒拿」之間，開酸「這就是黃國昌的毛『量子糾纏』」。
黃國昌的回應不被多數人買單。（圖／民視新聞資料照）
事實上，黃國昌針對自己攜帶國防機密文件離開會場，他指自己是不小心將該文件與自己準備的資料混再一起。事後受訪他脫「為什麼要買這個東西，細節我真的不能講，等到美國國務院，完成程序、正式公開品項後，大家會發現這真的也不是甚麼機密」。對於自己夾帶文件，黃國昌稱這沒甚麼好自證，就是我走出去發現，還給他們，過程非常清楚，不過回應卻不被多數網友買單，怒轟在公佈之前就還是機密啊！偷帶機密被抓包還要在那裡狡辯」、「我考試作弊，等考完試公布答案就不算作弊了！」、「鬼話連篇」。
