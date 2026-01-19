黃國昌私帶密件竟扯「等1事後」非機密 網轟：幹話之王

政治中心／徐詩詠報導





民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌，在今（19）日國防部進行軍購專案報告時，遭爆私自帶機密文件出場，之後遭追回文件。黃國昌事後受訪辯稱是不小心的，後續更脫口等美方公開後，外界就會發現這些項目，根本也「不是什麼機密」。此話一出讓網友不滿痛批是「幹話之王」。







黃國昌對於自己攜帶國防機敏文件離開會場，他指自己是不小心將該文件與自己準備的資料混再一起。事後受訪他脫：「為什麼要買這個東西，細節我真的不能講，等到美國國務院，完成程序、正式公開品項後，大家會發現這真的也不是甚麼機密。」對於自己夾帶文件，黃國昌稱這沒甚麼好自證，就是我走出去發現，還給他們，過程非常清楚。



廣告 廣告

黃國昌私帶國防密件竟扯「等美公開」就非機密！網轟：幹話之王

黃國昌稱若等美國公開，其實就會發現不是甚麼機密。（圖／民視新聞資料照）



對於黃國昌發言，多數網友認為「在公佈之前就還是機密啊！偷帶機密被抓包還要在那裡狡辯」、「我考試作弊，等考完試公布答案就不算作弊了！」、「雖然我闖紅燈，但它在我過後就變綠燈了，我就不算闖紅燈喔」、「你不是在講幹話嗎！」、「越線受罰，這是基本常識，路上都有寫若不罰，以後我越線退回就不能罰」、「鬼話連篇」。





原文出處：黃國昌私帶國防密件竟扯「等美公開」就非機密！網轟：幹話之王

更多民視新聞報導

他揪黃國昌赴美遭「5招冷暴力」！曝：從買機票就開始制裁

黃國昌拿國防機敏資料離場「他這樣解釋」！周軒揪1關鍵酸

黃國昌遭自打臉？昔冷回若「不小心犯錯」：不具立委能力

