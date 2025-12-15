即時中心／潘柏廷報導

行政院傳出擬拍板不副署藍白再修版《財劃法》，經閣揆卓榮泰今（15）日下午在記者會證實此事；民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌在會前就揚言，若總統賴清德、卓榮泰一意孤行就會與人民上街頭抗議。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，藍白不行使倒閣權，卻要人民幫忙擔責任，這才是藍白立委最讓人可憐又可悲的一件事情。

針對卓榮泰今日下午正式宣布不副署財劃法一事，民進黨立院黨團也召開記者會表達支持的立場。有記者在提問環節問到，怎麼看在野陣營狂轟卓榮泰不副署等於搞獨裁、賴清德在搞帝制，而目前藍白也無意尋求倒閣，另黃國昌在議場前肯定回答會走上街頭，下一個戰場也許是群眾路線。

廣告 廣告

對此，鍾佳濱表示，民眾黨走讀法院不是第一次，要去跟人家釘孤枝也不是第一次，但是任何人民或團體的政治訴求和主張，只要符合《集會遊行法》在中華民國台灣都是允許的。

「不然試試看你在天安門、天安門釘孤枝看看？」，鍾佳濱也說，任何懷疑台灣中華民國的民主自由法治的人都不用擔心，在野黨還有個人跟團體的政治主張與言論自由，在法律範圍內都會得到保障。

至於在野黨會不會上街頭，鍾佳濱認為，這件事情是113個立委就可以解決的事情，似乎不需要勞煩民眾，反而是國民黨不斷宣稱拒絕上當、拒絕接受提出不信任案投票的做法，民進黨團倒覺得非常可笑。

最後，鍾佳濱強調，擺在眼前《憲法》增修條文第3條的機制不行使，反要人民幫忙擔責任，只是因為害怕萬一國會真的解散無法不當選、害怕民意審判、害怕民意制裁，「這才是藍白立委最讓人可憐又可悲的一件事情」。

原文出處：快新聞／黃國昌稱不副署號召上街 綠嗆可憐又可悲：不倒閣又要人民擔責任

更多民視新聞報導

政院擬不副署財劃法 黃國昌放話：若一意孤行會上街抗議

拍板「不副署財劃法」 卓榮泰轟違憲：若施行恐造成重大危害

確定不副署財劃法！談韓國瑜不克出席國政茶敘 卓榮泰批：無視憲法

