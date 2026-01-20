黃國昌稱不小心帶走機密！沈伯洋Q&A還原現場

民眾黨主席、立委黃國昌。（圖／東森新聞）





為提升國軍整體防衛能量，國防部日前提出規模高達1.25兆元的軍購特別預算。國防部長顧立雄昨（19）日赴立法院進行專案報告，外交及國防委員會會議全程採秘密方式進行，不對外公開，不過，卻傳出民眾黨立委黃國昌疑似將機密資料帶出會場。雖然事後黃國昌稱自己是不小心的，但民進黨立委沈伯洋表示，自己當時就在現場，更整理出Q&A，還原事發經過。

黃國昌被爆攜機密資料離場

沈伯洋會後在臉書發文指出，當天的國防機密會議結束後，黃國昌疑似將國防部提供的機密書面資料帶離會議室，所幸相關文件隨即被發現並迅速追回，未造成外洩。

黃國昌喊冤稱30秒內歸還 沈伯洋上節目反駁「過水說」

針對相關指控，黃國昌隨後在臉書發文反擊，他除了批評會議時間過短，「準備許多資料卻只問了5分鐘」，直指會議草率結束，還表示自己離開會議室後走到樓梯口，才發現手中資料夾中誤夾國防部的書面文件，隨即折返會議室繳回，前後不到30秒。

沈伯洋整理Q&A還原事發經過

對此，沈伯洋開始還原事發經過。沈伯洋同日在民進黨發言人吳崢主持的YouTube節目《午青LIVE》表示，對於民眾黨立委黃國昌批評該場機密會議只是「過水」，沈伯洋認為黃國昌的質詢內容才是真的空泛，讓他無法認同。

此外，沈伯洋也在臉書整理Q&A，描述事件細節。他指出，在機密會議中，是禁止攜帶手機，所有通訊設備須統一放置在會場外並上鎖保管，確保會議內容不被即時傳出。針對是否可能有人攜帶密錄器，他說明，會議場地會事前進行訊號掃描，與會人員進入前也須經過設備檢測，以防任何錄音或傳輸裝置進入。

至於是否可能以手寫方式記錄內容，沈伯洋坦言，理論上確實存在風險，因此民進黨於2024年曾提出國會改革修法，希望補強相關制度漏洞。不過，相關版本最終未被採納，導致制度改善未能落實。若有人僅以記憶方式記下內容並於會後洩漏，沈伯洋指出，現行制度主要透過簽署保密協定進行約束，洩露國防機密者依法須負刑責。

沈伯洋進一步說明，機密資料均有編號，會前放置於各委員座位，會議結束後統一回收。若委員中途離席，基於可能短暫外出或稍後返回，文件不會立即回收。他指出，當天正是因發現黃國昌座位上的機密資料未在原位，現場人員立即警覺，國防部人員也第一時間追出會場取回文件，避免資料流出造成風險，一旦外流，那麼後果是相當嚴重的。

