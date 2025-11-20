黃國昌稱不扯新北市後腿 綠黨團揭「恐怖情人」話術：不是新郎就不會鬧場？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對2026新北市長選舉是否藍白合推出最強人選，有意參選的民眾黨主席黃國昌日前表示，民眾黨非常想執政，但他是大局為重的人，就算最後的男主角不是他，也不用擔心他會扯後腿，他會在第一線大力輔選。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（20）日直言，黃國昌一席話根本是「隱藏版恐怖情人」，難道新郎不是他，他就不會來婚禮鬧場嗎？

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前舉行「以行動顧台灣主席高峰會談」，討論未來藍白合作方式。其中送禮橋段引發關注，鄭麗文先是贈黃國昌一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行，黃國昌則回送以水泥作為基座的鎢絲燈，表示要給台灣光明未來。

鍾佳濱今早受訪表示，鄭麗文與黃國昌昨天互相會面，一方送盤子、一方送電燈泡，雙方有各自的解讀，但在一般民間，盤子就是「盼仔」，電燈泡就是「不關痛癢的第三人」，難道他們一個是在說對方是冤大頭，另一個在說對方是不關痛癢的電燈泡第三人？

鍾佳濱指出，更何況昨天黃國昌還說，如果未來新郎不是他，他也不會扯後腿，意思就是未來新北市長選舉，他被視為呼聲最高、能代表藍白合的市長人選，但國眾談好，最後不是由他來選新北，他也不會去扯候選，「這個話聽在外人耳中，真的是恐怖情人的隱藏版」。

「好像新郎不是他，他就不會來婚禮鬧場嗎？」鍾佳濱說，黃國昌已向小草宣誓「一大、三不」，包括他是最大咖、不強求、不配合、不負責，威脅姿態非常明顯，就是在正告鄭麗文，自己是新北市的最佳選擇，如果最後他不是代表藍白的候選人，雖然不會扯後腿，但也不會配合。

