黃國昌稱反對「院版國防預算」遭AIT打臉...周玉蔻轟「說話不算話找死吧」：吃熊心豹子膽跟美國人玩事後翻盤低級遊戲？

民眾黨主席訪美回台，卻稱更加反對1.25兆元國防特別預算，讓美國在台協會（AIT）罕見重申「歡迎總統賴清德提出的1.25兆元國防預算」。資深媒體人周玉蔻今（15）日表示，黃國昌跟美國人玩事前說好、事後翻盤的低級遊戲，是吃了熊心豹子膽嗎：「美國人或許很善良，但你敢公然搞他，說話不算話，找死吧！」

黃國昌率團訪美回台後，昨日舉行記者會說明，強調此行讓他更反對政院版1.25兆元國防特別預算，擬將提出民眾黨版本。對此，美國在台鞋會作日晚間罕見重申美國在台協會處長谷立言去年（2025年）的態度，也強調「歡迎總統賴清德所提的1.25兆國防特別預算」。

對此，周玉蔻今日在臉書發文表示「美國人或許很天真、善意，但你敢公然搞他，說話不算話，找死吧！」

周玉蔻再說，黃國昌和民眾黨跟美國人玩事前說好、事後翻盤的低級遊戲？是吃了熊心豹子膽嗎？這種在野黨丟中華民國的臉不說，谷立言是美國國務院正式指派來台的「大使」，「你黑手段搞人家，人家他是吃素的嗎？」

周玉蔻並說，真相就是，「千般萭求，我們願意支持啊，但你（你們）要讓我們了解詳情啊？」然後美方依约定安排了，各單位也誠懇做了簡報了，黃國昌回來卻「冰的」、說話不算話！不知死活。

