黃國昌稱只帶走機密資料30秒 綠黨團調監視器打臉：消失鏡頭前就42秒

民眾黨立委黃國昌日前將「國防機密資料」攜出會議室，事後他聲稱是誤拿、前後不到30秒就歸還，引發討論。民進黨立院黨團今（21）早為此向立法院調閱監視器，打臉黃國昌說法。副幹事長沈伯洋指出，黃國昌離開會議室後，長達42秒消失在鏡頭前，接著才有軍官去找他，絕對比他自稱的30秒還要久。

立法院外交國防委員會日前召開「秘密會議」，邀請國防部說明規模1.25兆的國防特別預算。不過，開會過程卻發生小插曲，黃國昌在離開會議室時，將「機密資料」一併攜出，直到被軍官追討才繳回，遭質疑有洩密疑慮。

沈伯洋今早指出，由於黃國昌19日從國防外交委員會帶走機密資料，因此民進黨團今天希望向立法院調閱錄影帶，確保國家機密沒被洩漏，但萬萬沒想到，過去針對民進黨的錄影帶都能馬上釋出，這次國家機密被帶走的過程卻變成機密。

陳培瑜進一步解釋，她第一時間就代表黨團申請調閱、複製相關錄影帶，但立法院卻回覆她，只能現場觀看、無法複製，選擇包庇黃國昌疑似洩密的行為，讓監視器變成機密非常荒謬，現在立法院就是藍白當家，由院長韓國瑜、秘書長周萬來說的算。

陳培瑜補充，民進黨立委黃捷去年審選罷法時，曾被藍營指控破壞內政委員會門鎖，當時韓國瑜直接下令徹查，並調閱相關監視器，同時修改立法院調閱監視器的辦法，這件事也非常荒謬，難道周萬來、韓國瑜是認為，黃國昌的行為沒有洩密風險、相關司法問題？若韓國瑜判斷沒有，民進黨團會考慮對黃國昌提出檢舉與告訴，由司法介入調查。

針對黃國昌稱自己攜出機密資料不到30秒就還回，沈伯洋看完相關錄影帶後指出，大家發現這件事的當下，黃國昌已離開委員會近1分半鐘，離開後沒被鏡頭拍到的時間更長達42秒，而後才有軍官衝去找他，比他自稱的30秒還要長，但這也並非秒數問題，因為攜出1秒、2秒就算違規。「事情明明很簡單，犯了錯誤就應該道歉，有這麼困難嗎？」

