黃國昌稱台灣憲政根本步上「北韓水準」...葉耀元諷若為真依他言行早「被失蹤」：這次怎麼拿北韓而非中國比喻？

針對行政院長卓榮泰定調以不副署反制藍白財劃法，民眾黨主席黃國昌近日出席黨政策會論壇活動時，致詞稱台灣民主憲政走到今天，根本已步上北韓水準。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元諷刺，黃國昌畢竟不是學政治的，原諒他對北韓政治有所誤解，並說若台灣與北韓已是相同水準，黃要選上立委的可能性為零，且言行已構成「被失蹤」的標準。

關於斥台灣憲政降至「北韓標準」一事，葉耀元昨發文諷刺道，「黃國昌學長看來對北韓政治有所誤解，沒關係請原諒他，畢竟他不是學政治的。」

葉耀元直言，如果台灣民主憲政跟北韓一樣的水準，黃國昌要選上立法委員的可能性為零，且依照北韓憲政的慣例，黃的平日言行基本上已經構成「被失蹤」的水準了。



葉耀元喊話，請不要在有言論自由的國家，把一個有言論自由的國家跟一個沒有言論自由的國家相提並論，否則只會貽笑大方。他更酸，「對了，他這次怎麼拿北韓而不是中國做比喻呢？呵呵。」

(圖片來源：三立新聞網、葉耀元臉書)

