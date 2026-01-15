黃國昌稱對美軍購僅佔3千億 卓榮泰下令即時澄清：避免親痛仇快的不良後果

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院送審規模1.25億的國防特別預算，遭民眾黨主席黃國昌質疑資訊黑箱。他控訴，與美對談後才發現，軍購案只佔其中3000多億元，讓他反對的決心更加強烈。對此，行政院長卓榮泰今（15）日表示，針對外界以及特定人士以故意或不符合事實的發言與討論，國防部應即時澄清，避免造成親痛仇快的不良後果。

黃國昌訪美行落幕後，民眾黨透過臉書發文表示，經過和美方會談發現，1.25 兆國防特別條例，除了美國國務院已公布的 5 個項目外，竟有不少比例跟對美軍購沒關係，讓他反對民進黨版軍購決心更強烈，因此民眾黨將自提版本 。不過，國防部駁斥，國內產製部分約三千億逾元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

行政院今早召開院會，並在會後記者會。發言人李慧芝轉述，卓榮泰在院會上表示，中央政府總預算及國防特別預算，至今還沒有在立法院順利付委審查，過去幾週院會對總預算無法付委審查所造成的影響及實質上的妨礙，行政院已做了相當多的說明。

卓榮泰指出，其中包括國防部的752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，因應國際情勢發展及中共的機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性、維護國家安全刻不容緩，國防部所提的軍購特別條例，以及特別預算正是因應情勢發展，請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要說明。

卓榮泰說，針對外界以及特定人士以故意或不符合事實的發言與討論，也必須要即時澄清、清楚說明，才不會讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部要積極向外界多做說明。

