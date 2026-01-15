【論壇中心／綜合報導】民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美，宣稱要談關稅及國防特別預算等議題，回國後今（15）日召開記者會，表示對美軍購僅需3000億元，其餘項目不涉及軍事採購，對此，國防部副部長徐斯儉回應「絕非屬實」，1.25兆預算裡面，3000億是「在台生製」，其餘都是向外採購。

政治評論員汪潔民今日在《頭家來開講》節目中指出，黃國昌這句話「惹怒了台中和高雄」，汪潔民表示，台中的工具機跟高雄的螺絲螺帽，所有的基礎金屬業都在等著國防工業，若國防工業拉起來，將會造福整個行業，更會惠及台船的訂單，而且事實上，岡山地區的航空工業興起之後，台中的工具機也等著整合，這將會是一個龐大的市場，而台灣以前沒有這個機會，當時的金國號IDF就是到了南海，南海造飛機的工業做起來後還能外銷戰機的全世界，台灣的教練機也一度需要跟南海購買，因此黃國昌的一句質疑，將會「惹怒了台中和高雄」。

對於黃國昌聲稱1.25兆國防預算裡對美軍購僅需3000億元這個說法，除了遭國防部打臉外，美國在臺協會（AIT）也發文表示，對賴清德總統提出的1.25兆國防預算表示歡迎，雙雙打臉黃國昌，對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。

原文出處：黃國昌稱對美軍購僅需3000億 媒體人：惹怒了「這些人」

