黃國昌稱對美軍購僅3000億 國防部駁斥「非事實」：還有4項正在審查

民眾黨主席黃國昌訪美回台後，今（14）日召開記者會指出，總統賴清德提到1.25兆元國防特別預算中，除3000億的5項軍購外，「有相當高比例不是軍購」，對此，國防部傍晚回應，國內產製部分約3千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

針對軍購條例，黃國昌在記者會中說明，外界的疑惑是1.25兆到底要買什麼？美國國務院去年底公開合計約3000億的5項軍售項目，他向美方表達，台灣是民主國家，無法接受審議前不清楚內容，美方對此表示理解。 黃國昌特別指出，1.25兆元中，並非全部是美國的軍購，「有相當高比例不是」，呼籲立法院國防外交委員會透過秘密會議的方式，詳細報告特別條例所涵蓋的範圍與項目。

對於黃國昌說法，國防部回應，因應中共近年對我複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1兆2500億元經費，籌購精準火砲等七類裝備，其中國內產製部分約3千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

國防部說明，《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍購案正加速內部審查。國防部對相關品項規劃，均經過縝密、科學分析；惟具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦之特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專報。

