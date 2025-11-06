黃國昌稱岳父未在中國做生意？沈榮欽：法院早證實還面不改色說謊

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠／攝

[Newtalk新聞] 民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司遭到中國海關撤銷登記，陸委會披露中國也曾對民眾黨主席黃國昌做過類似的事，直指「當年的黃國昌就是現在的沈伯洋」，黃國昌卻反駁聲稱「岳父從未在中國做生意」。不過，加拿大約克大學副教授沈榮欽質疑，之前媒體報導提及黃國昌岳父高熙治在中國經商，並有一家工廠登記其名下，當時他們還曾開記者會反駁，但後來法院證實報導不假。事實早被法院公開、廣為人知，竟還這樣面不改色地說謊。

今年7月傳出中國制裁沈伯洋父親的貿易公司，中國國台辦也於7月16日在例行記者會證實此事。陸委會發言人梁文傑於7月17日評論，中共過去曾對民眾黨主席黃國昌做過類似的事，當年的黃國昌「就是現在的沈伯洋」。黃國昌對此則宣稱「類比錯誤」，強調他父親是農民、礦工，無法跟沈伯洋父親父類比，他的岳父也沒有跟中國作生意。對此，沈榮欽在臉書發文寫道：「無論是否如傳言艾格蒙國際洗錢組織也在調查，黃國昌案的背後的金流恐怕都臭不可聞。」

沈榮欽提到：「前一陣子黃國昌為了表示和沈伯洋不同，公然宣稱『岳父從未在大陸做生意』，讓我十分驚訝。驚訝的地方倒不是黃國昌說謊，畢竟他也算說謊慣犯了，而是他居然會連早經法院公開、廣為人知的事實，還這樣面不改色的說謊。我對黃國昌岳父高熙治有印象，正是黃國昌選舉時遭到中天攻擊岳父高熙治在中國經商，卻刻意在學運中隱瞞，黃國昌因而和高熙治一起在時代力量開記者會反擊。」

沈榮欽指出：「當時中天查出高熙治在中國經商，並有一家工廠登記其名，但是令人驚訝的是高熙治在記者會上全盤否認。他說他不知道為何有人會用他的名字去登記工廠，而且對方正好也是台商，讓人誤以為是他。據其他台商表示這種需要本人登記的事情，不可能被人冒名，而且也沒人有動機這樣做。但是高熙治卻用十分誠懇的語氣在記者會表示，他不清楚為何被人冒名登記，自己正在查怎麼回事。後來法院證實中天報導不假」。

沈榮欽續指：「『熙隆公司在2009年3月間於大陸地區成立，註冊資本為2860萬美元，登記代表人為高熙治，營業所在山東龍口高新技術產業園區。龍口恒合農業研發有限公司，代表人為黃國昌的岳母劉美珠，成立日期為 2007年3月2日，營業所在山東省龍口市。』讓人很難相信他遭人冒名登記。觀諸高熙治當時在記者會和黃國昌一樣面不改色地表示不知情，讓我後來甚至猜想，會不會在高熙治的心目中，黃國昌只是他整個家族佈局中的一個棋子 —— 即使黃國昌未必會這麼想。」

