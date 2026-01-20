黃國昌稱帶走機密資料是「不小心」 黃智賢狠嗆：那你有什麼資格做立委

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會昨日上午進行《國防特別預算條例》進行秘密會議報告。不料，民眾黨立委黃國昌卻在離開會議室時，竟將機密資料帶出，隨後被國防部軍官追回。事後黃國昌澄清自己只事不小心帶走30秒，並反控民進黨刻意抹黑。對此，名嘴黃智賢今（20）日痛批黃國昌人品很糟糕，狠嗆「啊你不小心你有什麼資格做立委！」

對於黃國昌帶走機密資料一事，立院外交國防委員會召委王定宇還原當時狀況，表示當時黃國昌頭也不回走出去後，國防部軍官馬上回報，「我們的機密報告被帶出去了！」他趕緊裁示要對方去追回，「因為裡面有很多明細是不可以對外揭露」。而民進黨立委沈伯洋也為他緩頰，表示他可能有其他行程，才會急著走出會議室。

然而，沈伯洋好意卻不被黃國昌領情，黃國昌事後發文稱，離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料「不小心」也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

黃智賢今日在直播中大酸，黃國昌既未服過兵役，也不具備軍事專業，對相關事務「什麼都不懂」。她表示，自己不敢像尚毅夫那樣斷言黃國昌出席機密會議是為了竊取資料，但事實是，黃國昌確實將機密資料夾帶出會議現場，且已有媒體畫面拍到相關畫面。

她指出，黃國昌聲稱自己僅將資料帶離會場約30秒，且是自行送回，對此她直言難以接受，並反諷表示，30秒若用手機拍照，早已足以拍下多張影像。她質疑，黃國昌是否對自身行為毫無警覺，甚至不清楚自己將機密資料帶出、也未依規定完成簽名程序，卻仍自行出席會議，結果開會到一半又急忙跑走，「很沒有教養！很沒有禮貌！很糟糕！人品很糟糕」。

黃智賢表示，黃國昌聲稱是自己發現後把資料拿回來，那就請立法院公布走廊監視器，看是黃國昌還是媒體說謊。「不要脫離正常人類的認知跟常識好不好！」黃智賢說，大家可能沒有參加過這種秘密會議，但若是知道商業機密或是朋友機密，不能帶走、不能講，那就要做到，不能拿走後說不小心，「啊你不小心你有什麼資格做立委！」

她也不滿大罵，立法院很低級，為什麼容許立委在機密會議進進出出，「那還叫機密嗎？立委都太上皇啊？很噁心！」她重申，公布走廊監視器，黃國昌現在兩條罪，一條是把機密資料帶出去，第二條是說謊，去商店把東西帶出去被抓到，若說不小心，「人家還是會把我送警察局啊，30秒不算犯罪？誰說的？」

