黃國昌稱帶走機密資料「不到30秒」！周玉蔻看傻：是被活逮

政治中心／黃依婷報導

立法院外交國防委員會19日邀請國防部長顧立雄列席，報告國防特別預算條例，會議期間採秘密方式進行，怎料原本不屬於外交國防委員會的民眾黨主席黃國昌，竟將部分機密資料帶出會議室，沒過多久就被抓包。對此，資深媒體人周玉蔻也感嘆「在超商這樣夾帶東西不付帳走到門口被抓到，就是小偷」。

周玉蔻發文，黃國昌辯稱他夾帶國防機密資料出立法院委員會，是不小心，但若是在超商這樣夾帶東西不付帳走到門口被抓到，就是小偷，要報警的；周玉蔻事後也再度發文，黃國昌今天在眾目睽睽下，被當現行犯抓包，涉嫌夾帶國防機密資料出立法院委員會後，還在「說謊」中為自己類似小偷行徑不打自招。

周玉蔻提到，當時黃國昌稱自己是不小心夾在其他資料裡，讓她不禁吐槽「鬼才相信」，甚至黃國昌還反控「發言時間太少，只是過水，早早離開」，她也拆穿，事實上黃國昌不是國防外交本委員會委員，時間依規定受限，黃國昌隨後又稱「前後不到30秒」，令她傻眼「事實是被發現露餡了，被活逮」。

