黃國昌稱帶走機密資料「前後不到30秒」 他反酸：犯罪有所謂的30秒不罰？

立法院外交國防委員會今（19）日舉行祕密會議，民進黨立委沈伯洋指出，民眾黨立委黃國昌一度把機密資料帶出會議室，而黃國昌則反嗆，發現後就立即繳回，「前後時間不到30秒」。對此，政治工作者周軒稍早發文酸，「法學有所謂的30秒定律嗎」？

關於被揭露把國防祕密會議機密資料帶走一事，黃國昌說，準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

30秒定律？ 周軒嗆：犯罪有所謂的30秒不罰嗎？

周軒稍早發文說，黃國昌示範了標準的犯罪者辯解語錄。依照黃國昌的邏輯，可以做以下推論：駕駛人喝了酒開車上路，不到30秒被警察攔下來，酒測發現超標，警察準備移送，「駕駛人說警察你抹黑，因為我開車不到30秒」。

周軒再舉例，一個女生搭捷運手扶梯，發現後面有人拿手機偷拍他的裙底，報捷運警察處理，警察請偷拍者把手機拿出來看，發現影片只有20秒，「偷拍者馬上可以反告這位女生抹黑，因為我只有拍不到30秒」。

周軒再提出質疑，可以這樣嗎？法學有所謂的30秒定律嗎？犯罪有所謂的30秒不罰嗎？你黃國昌的康乃爾法學博士是不是花了30秒拿到的呢？

另外，周軒也提醒，黃國昌說他天去國防外交問機密預算只能問5分鐘，就被趕下來了，那是因為台灣民眾黨在國防外交委員會的委員根本就不是他，非本委員會的委員本來問的時間就比較少，「黃國昌是不是第一天當立法委員？原來全立法院只有他在上班，上到連這個東西都不懂」？

