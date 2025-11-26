黃國昌稱會把關國防特別預算 鄭麗文批把台海變火藥庫

總統賴清德宣布，推出史無前例的1.25兆元國防特別預算，將在2026年到2033年的8年間執行，強化台灣防衛韌性與不對稱戰力，賴總統也喊話在野黨給予支持。

總統賴清德說：「投資在和平，也投資在台灣安全，我們當然也希望在野黨能夠來支持。」

國民黨主席鄭麗文表示，「賴總統，您在玩火啊，讓台海變成了火藥庫，還把台灣變成了兵工廠。」

民眾黨主席黃國昌認為，「合理地增加國防預算，來強化台灣自主防衛的能力，台灣民眾黨絕對支持，接下來的整個審議的過程當中，強力地為人民來把關。」

國民黨批評，此筆特別預算將超過法定舉債上限；民眾黨則表示會強力把關。

因為跟「中央政府總預算」相同，特別預算須經立法院審議後才能執行；但總預算是年度常態性預算，特別預算則是因應國防、經濟或重大災變等狀況提出。

近年來的國防特別預算，有向美購買66架F-16戰機的「新式戰機採購特別預算」，總金額約2472億；「海空戰力提升特別預算」則是約2400億元，籌獲國造的天弓三、陸射劍二防空飛彈與美製的岸置反艦飛彈等。

而其他對美採購的海馬士多管火箭、愛國者三型飛彈等，則是透過國防部「公務預算」逐年編列。如今的1.2兆特別預算，希望籌獲防空反彈道與反裝甲飛彈、無人載具以及AI輔助與C5ISR系統，目標是建構多層次的防衛作戰體系。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘分析，「系統整合的困難，尤其是IBCS系統部分，其實他的主要架構是愛國者飛彈系統，你如果說沒有戰場共同圖像的話，很可能到8年之後，天弓飛彈、打天弓飛彈的，那美彈，比如說像愛國飛彈，他只能打他的。」

軍事專家肯定政府想打造「台灣之盾」、建立綿密防空網的規劃，但也指出，相關「整合戰鬥指揮系統IBCS」仍須等美方點頭出售，成效如何有待後續觀察。