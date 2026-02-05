黃國昌稱有3點贏過李四川 四叉貓酸：所以也自知其他全輸？

黃國昌昨天強調，自己比李四川有活力、有幹勁、知道怎麼對付民進黨。（鏡報李智為攝）

民眾黨主席黃國昌有意角逐2026新北市長大位，他昨（4）日接受《聯合報》專訪時，強調自己贏過李四川3點，有活力、有幹勁、知道怎麼對付民進黨。此番言論曝光後引發熱議，網紅「四叉貓」劉宇席今（5）日po文狠酸，「所以黃國昌也自知其他全輸李四川？」

台北市副市長李四川被視為國民黨角逐新北市長的熱門人選，而民眾黨黃國昌近日也針對角逐新北市長持續布局，外界猜測最終新北市長選舉，很可能會形成三腳督局面，由李四川、黃國昌及民進黨蘇巧慧一較高下。

黃國昌昨天接受《聯合報》專訪時，被問到有哪3個比李四川好的優點，黃國昌強調自己有活力、有幹勁、知道怎麼對付民進黨；至於他跟傅崐萁、柯建銘「誰才是最強總召？」黃自信滿滿直呼「當然是我啊！」

四叉貓今於臉書po文談及此事，不忘狠酸黃國昌，「所以也自知其他全輸李四川？」四叉貓也疑惑提問，「還有為什麼新北市需要選一個對付民進黨的市長？」最後他更說道，新北市2024選舉，民進黨的票占34.8％，「黃國昌是要對付這些人嗎？」

