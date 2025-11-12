黃國昌稱李四川跟我都贏蘇巧慧 侯友宜一劍封喉：要更認識新北

趙少康透露，黃國昌自認他與李四川選新北都贏蘇巧慧。資料照 翻攝趙少康臉書



針對民眾黨主席黃國昌認為他與台北市副市長李四川代表藍白參選2026新北市長都能贏民進黨對手蘇巧慧，新北市長侯友宜今（12日）表示，新北幅員遼闊，歡迎有意願參選者，但是應該要更認識新北。

中廣前董事長趙少康日前邀黃國昌「便當會」，趙受訪時表示，黃國昌分享民眾黨內部民調，稱新北市長選舉不論李四川或黃國昌自己對決蘇巧慧，都能獲勝；但如果又演變成「三角督」，蘇巧慧就會勝出。所以必須找出雙方都能接受的公平機制，將縣市長與議員一起納入討論，讓選戰「藍白合」付諸實現。

侯友宜今出席市政會議受訪表示，其實整個選舉的過程當中，選戰是變化多端，但是最主要還是要回歸到本位，因為新北市幅員遼闊，希望有意願要參選的，「我們不但歡迎，但是更要積極的去認識新北。」

侯友宜說，因為新北幅員遼闊，必須要花很長時間跟新北市市民來報告，你了解新北後能夠為新北做什麼，帶給新北市的願景是什麼，得到新北市民的支持才是最重要的。

