黃國昌稱柯文哲「老大」…曝助理費態度：公款公用是無法退讓的底線

民眾黨主席黃國昌今（14）日出席「國昌特別企劃預告記者會」活動，受訪時被問到是否上週五與柯文哲見面有談及到助理費爭議？黃國昌表達民眾黨的態度說，不是所謂個案的除罪化，公款公用是一個沒有辦法退讓的底線。

媒體詢問黃國昌，上週五是否與柯文哲討論助理費爭議，認為不宜搞下去？黃國昌反問「上週五是指前天嗎？你讓我回想一下」。黃國昌想了幾秒後回答「星期五晚上我有跟柯主席見面，但討論的不是助理費的事情，所以你引述的消息來源有誤

我上禮拜五跟『老大』見面。」

黃國昌續說，「主要是第一個面對民進黨政府打算要毀憲亂政民眾黨該怎麼辦，第二我跟柯老大的確有提到2026年選戰布局部分，但布局區域到現在還沒有公諸在媒體上面，成熟時候會跟大家報告，剛剛所講助理費問題不在禮拜五討論範圍之內。」

對於助理費爭議的態度，黃國昌表示，自己大概公開宣示過三次，民眾黨態度非常清楚，助理費的制度化跟法制化非常重要，不應該讓助理費的爭議，讓司法變成初一十五不一樣的問題根源﹒很多法官在判決當中，明確點出這一點也讓很多台灣人民看不懂，為什麼有些人助理費用貪汙辦？為什麼有些人的助理費用偽造私文書辦？甚至有極少數特定的助理費後來都沒事？行為的態樣根本都一樣，這到底出了甚麼問題？

黃國昌指出，助理費的制度化跟法制化，對民眾黨而言開大門走大路，不是所謂個案的除罪化，公款公用是一個沒有辦法退讓的底線，在這最重要的基本原則上面，願意虛心傾聽各界意見。

他舉例，比如說目前有關於就所有中央民意代表或地方民意代表，在聘用助理時候所面對到問題，以地方議會來講，聽很多地方議會助理反應他們竟然沒有加班費，因為議會沒有編，讓他聽了有點驚訝，因為之前在修地方民意代表支給條例的時候，這件事情就應該要納入考慮，怎麼修完以後助理沒有辦法領到加班費，這是個蠻嚴重的事。

黃說，但是沒有特定的時程，也沒有要為特定的個案要處理這樣的政治動機跟目的，跟當初民進黨為了個案推國務機要費除罪化，大不相同。

