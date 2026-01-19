即時中心／温芸萱報導

立法院外交及國防委員會今（19日）就軍購特別條例進行機密專報。民進黨立委林楚茵指出，民眾黨立委黃國昌疑似將機密資料帶離會議室，後遭追回。同為民進黨立委的沈伯洋還原經過，黃國昌質詢後未聽完保密說明即走向門口，違反立法院規定。對黃國昌稱「前後不到30秒」的辯解。醫師Carro Tsai則酸諷，「去商店偷東西，走出店外不到30秒被發現就不是偷？黃嫌不愧是康乃爾法學系出身。」

立法院外交及國防委員會今（19）日邀請國防部，就新台幣1.25兆元軍購特別條例進行機密專報。民進黨立委林楚茵稍早在臉書發文指出，民眾黨立委黃國昌疑似將機密資料帶離委員會，事後遭追回；同黨立委沈伯洋也發文還原事發經過。

沈伯洋指出，上午會議中，黃國昌質詢完後，召委王定宇立即說明保密注意事項，但黃國昌卻往門口走。他推測黃可能急著有行程，所以王定宇只好說「黃委員你邊往門口走，邊聽我講好了」，但黃國昌尚未聽完就走出會議室，結果把機密資料也帶出去。

接著，沈伯洋表示，立法院議事規則第48條第一項規定，秘密會議的文件由秘書處指定專人蓋印、固封、編號，分送委員簽收；如需收回，必須當場分發、當場收回，不得攜出會場。他認為，雖然機密資料僅帶出幾分鐘，但立院對機密會議規範不足，「偏偏這幾年非常需要機密會議」。

而黃國昌也在臉書回應，稱自己離開會議室走到樓梯口時，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回委員會繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

對此，醫師Carro Tsai便在臉書表示，黃國昌說他帶走機密文件前後不到30秒就被追回，民進黨為何要抹黑他？「所以你去商店偷東西走出店外不到30秒被店員發現就不是偷？黃嫌不愧是康乃爾大學法學系出身的」。





原文出處：快新聞／黃國昌稱沈泊洋抹黑 醫師嗆：偷東西不到30秒被抓就不是偷？

