黃國昌稱發現夾帶機密資料即繳回 王定宇:是軍官發現追回

政治中心／綜合報導

立法院外委會今天就1.25兆國防特別條例安排機密專報，但民進黨立委沈伯洋踢爆，民眾黨主席黃國昌離開會議室時，把機密資料帶走，還好迅速追回，黃國昌稱是自己發現繳回，召委王定宇則表示是國防部軍官發現追回，被問到要不要調監視器證明，黃國昌稱不需要，強調要在這件事做文章大不可必。

立法院外交國防委員會召委王定宇：「各位同仁我們現在開會。」

立法院外交國防委員會，就1.25兆國防特別條例安排專報，明明全程機密，卻爆出資料被帶出會議室，這個人就是民眾黨主席黃國昌。

就看黃國昌質詢結束後離開，手上拿著一疊資料，民進黨立委沈伯洋在臉書踢爆，他離開時把機密資料帶走，幸好有迅速追回，但黃國昌卻批對方抹黑。

立委（民眾）黃國昌：「走的時候把國防部他們準備的書面資料，跟著我自己準備的那疊資料，就一起帶走，我走到樓梯口的時候發現，怎麼這疊資料裡面有國防部的東西，就返回外交國防委員會，把東西交還給他們。」

立法院外交國防委員會召委王定宇：「（黃國昌）走出去大概過一下下而已啦，國防部的軍官就馬上回報，他說會議暫停，我們的機密報告被帶出去了，所以我們當場裁示，請該名軍官趕快離開會議室，去把那一份報告追回來。」

擔任召委的王定宇還原事發經過，是國防部軍官發現後追回，說法直接打臉黃國昌，網友也猛批黃國昌，原來真的有帶走，好扯，偷資料被抓包還硬凹，虧你還自稱戰神，從頭到尾沒看到一句道歉，但黃國昌仍堅持是自己繳回。





帶走「機敏資料」黃國昌稱火速繳回 王定宇打臉：是國防部軍官發現追回

黃國昌被爆帶走機密會議資料，引發爭議。（圖／民視新聞）





立委（民眾）黃國昌：「（今天有想要針對30秒），（想要去調監視器自證過程？），不用啊我沒有什麼好自證的啦，我走出去發現就掉頭回來還給他們了，那想要在這種事情上面做文章，我只有四個字啊大可不必。」

黃國昌帶走的專報資料，國防部就可公開部分列七大項對外揭露，包括60門M109A7自走砲、82套海馬士多管火箭、20多萬架無人機、上千艘無人艇、近百套反裝甲飛彈等，去年底曝光的對美軍購外，還有AI輔助、擴增軍備產線與台美共同研發合作，多面向強化台灣軍備，但藍白仍不買單。

立委（民眾）黃國昌：「在今天開會以前，台灣民眾黨黨團的（軍購條例）版本，事實上已經準備好了。」

國防部長顧立雄：「如果要做修正，也在這個條例修正就可以了，應該沒有自提版本的必要性。」

國防部用機密會議詳細說明，卻換來藍白堅持自提條例，到底是監督還是另有用意？國人都看在眼裡。

