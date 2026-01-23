黃國昌稱紫雲黃氏！這群人瘋諧音創堂號笑噴

▲黃國昌自稱紫雲黃氏！這群人瘋自創堂號：勞思賴氏、賢來吳氏。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌日前稱自己祖先是「紫雲黃氏」，意外在網路引發熱議，網友紛紛開啟腦洞模式，留言區瞬間變成諧音梗大賽。

有網友在Threads發文：「如果不知道自家的堂號，其實也不用真的去翻族譜，原地自創一個就好。」接著示範一整排姓氏，包括「碑琴陳氏」、「勞思賴氏」、「門亭駱氏」、「諫國花氏」、「麻耳紀氏」、「讀曆董氏」、「賢來吳氏」、「常認李氏」、「柳孤陸氏」、「湯畝客魯氏」。

廣告 廣告

網友也不甘示弱，紛紛留下爆笑的諧音梗：「在下螢幕保護程氏」、「析當普里氏」，也有夜市參戰，「六合葉氏、謬口葉氏、饒河揭葉氏」，也有自嘲留言「吳所是氏」，或是酸度十足的「關李媲氏」、「八酒六石氏」，創意十足。

貼文按讚數突破2萬次，留言區湧進1千多則留言，討論熱烈，最後有網友總結，留下精闢留言：「以前是光宗耀祖，現在是光速創祖。」不能小看網友的諧音梗魂。

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃國昌躲死角22秒幹嘛？吳思瑤曝關鍵動機：自己生不出來只好偷

黃國昌曝祖源「紫雲」！黃智賢怒：把堂號當洗地工具 讓家族蒙羞

黃國昌「外帶機密」消失22秒！他揪犯罪細節：看有無場勘