黃國昌稱自己為「紫雲黃氏」 黃智賢痛批：利用祖先當遮羞布的投機主義者

黃國昌日前在蔡正元專訪中表示，自己祖先來自中國福州的紫雲，是紫雲黃氏。對此，媒體人黃智賢今（23）日發文批評，黃國昌利用祖先之名，作為政治操作的手段。而黃智賢家中除了台南市長黃偉哲外，還有一隨母姓的弟弟，軍事專家蘇紫雲。

黃智賢指出，紫雲是黃家祖父為弟弟特別取的名字，是重要堂號，如今卻被用來「洗地」、轉換政治路線。她表示，黃國昌從學生時代就以激烈的台獨反中立場著稱，受到獨派大老的賞識。2012年，他以反媒體壟斷為起點進入政治，2014年參與太陽花運動，擔任指導者。黃智賢還提及，有網友指出，黃國昌在台灣上班期間，安排妻子赴美產子，生下一名美國籍兒子，至今僅以「太太會不高興」回應，從未解釋。

太陽花運動成功後，黃國昌於2016年首次當選立委。黃智賢指出，他靠台獨青年崇拜、獨派大老支持，以及民進黨地方協助取得選位。2019年，他還與網紅合作辦理反紅媒造勢，並間接促使民進黨立法通過反滲透法。黃智賢批評，黃國昌的所作所為更多是為了掌握不分區立委席次，而非出於理想或立場。

黃智賢進一步指出，黃國昌曾經介入大同公司經營權之爭，接手網媒《民報》，成立凱斯國際，並運作「吹哨者保護協會」，進行監控與跟拍政商對手。2019年與網紅「館長」陳之漢大張旗鼓的反紅媒，但還是無法取得不分區立委席位，他轉向民眾黨，並利用既有資源與人脈取得實權，甚至與過去批評的藍營人物建立關係，過去曾說「不要懷疑，我消滅國民黨的決心」只是表演。

黃智賢痛批黃國昌為「利己主義者」，黃國昌的政治立場與主張都是為了利益服務。他的行為模式，是以極端手段、精緻的利己主義操作各種政治議題，從台獨、核電到軍公教退休金，都可根據利益調整立場。黃智賢指出，黃國昌習慣以說謊、偷拍、偷窺等方式控制局勢，並利用任何手段達到目的。

如今，黃國昌即將卸任立委，失去立法院保護傘，對司法與政治環境的依賴增加。黃智賢指出，此時黃國昌開始以祖先、紫雲堂作為政治與文化的「遮羞布」，尋求救贖和入陸的敲門磚，但這與其個人真實立場無關，只是利益操作的道具。黃智賢痛批，紫雲堂歷代子孫重視誠實與品格，而黃國昌的行徑卻讓「紫雲」二字蒙羞。





