民眾黨主席黃國昌旋風訪美後，說反對院版軍購案決心更加強烈，更喊話要自提軍購條例版本，引來AIT也罕見公開反駁，引用處長谷立言先前評論，重申對於賴總統提出的1.25兆的國防預算表示歡迎。前AIT處長司徒文同樣說，支持加強防衛能力的構想。綠委大酸，黃國昌試圖拿AIT背書工具反而被打臉。

民眾黨主席黃國昌：「AIT特別有交代，說美方那邊官員的回應，我不太方便幫人家轉述。」

被問到有沒有和美方討論軍購交貨延宕，民眾黨主席黃國昌保持一貫回答，不過就在黃國昌回台後，喊話民眾黨要自提軍購條例版本，AIT回應了。

引用AIT處長谷立言去年評論，表示歡迎賴清德所提的1.25兆國防特別預算，說按照慣例不會對私下會談內容加以評論，但再度重申，美國堅定支持台灣加強自我防衛能力。





黃國昌稱自提軍購版本 AIT打臉「支持賴清德國防預算」

黃國昌稱自提軍購版本，AIT打臉「支持賴清德國防預算」。（圖／美國在台協會Facebook）





民眾黨主席黃國昌：「AIT不管他是用支持還是用歡迎，我都不會驚訝，今天如果編兩兆的預算，我想他也會表示歡迎，因為這符合美國政策跟美國利益。」

立委（民）張雅琳：「我要敬告黃國昌主席，發言前請詳讀關係文書，才不會一直發言一直被打臉。」

前美國在台協會處長司徒文：「我支持強化國防的理念，無論是在美國還是台灣，這是個好主意，才能守護台灣人民所珍視的價值。」

前AIT處長同聲力挺台灣強化國防，前立委林濁水更諷刺，民眾黨不接受政院版軍購，還企圖拉美國為自己背書，有這樣囂張又昏庸，擅長拎民眾黨的頭，賣命撞牆的黨主席，民眾黨還挺得住嗎？





立委（民）王義川：「你立委任期雖然要快到了，你還是黨主席，這樣以後美國人美國政府，美國AIT這些會議，沒人敢跟你民眾黨做朋友，因為第一你會亂說，第二亂編造東西，一些不能講的秘密你也全部講出來，你講的都在傷害台美的關係。」

黃國昌想藉訪美拉抬政治能量，美方也誠意「安排」，沒想到他回台發言，不僅沒加深與美方關係，反而讓AIT罕見表態打臉。

