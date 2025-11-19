黃國昌稱蘇巧慧鼓勵他「選到底」 本人否認：我做好一對一準備

黃國昌（左）稱蘇巧慧（右）鼓勵他「選到底」，遭本人否認了。（鏡新聞、資料畫面）

民眾黨主席黃國昌今（19日）在藍白主席峰會中聲稱，民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧曾透過多種管道鼓勵他「選到底」，對此，蘇巧慧隨即打臉該說法，稱「從未透過任何管道希望誰能選到底」，強調自己做好面對一對一的選戰。

藍白黨主席今日舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談，黃國昌與鄭麗文對談1小時後接受媒體訪問，談及新北市長選舉時，黃希望能成為最好的選擇、帶給大家更好的新北市，但強調自己以大局為重，若有更合適的人選，民眾黨願意支持。

黃國昌在過程中還爆料，蘇巧慧曾透過多種管道鼓勵他「一定要選到底」，並說自己明白對方此話用意，對此，蘇巧慧否認，強調自己向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底

蘇巧慧表示，參選是因為對新北市有感情，希望新北發展更好、市民生活更好，她會延續在國會的好表現、地方的好政績，爭取為400多萬位新北市民服務的機會，同時持續在組建年輕、創新、會做事的團隊來應戰，對於任何希望尋求機會的人，她也都給予尊重跟祝福。





