黃國昌稱被鼓勵選到底 蘇巧慧打臉：向來準備面對一對一選戰

蘇巧慧說，她從未透過任何管道希望誰能選到底。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞]

關於2026新北市長選戰，民眾黨主席黃國昌稱，民進黨立委蘇巧慧私下透過管道鼓勵他「選到底」。對此，蘇巧慧今（19）日表示，她向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底。

黃國昌今與國民黨主席鄭麗文進行會談。黃受訪時表示，民進黨一定會見縫插針，並爆料蘇巧慧透過好多管道來鼓勵他，說「黃國昌你一定要選到底、強力支持」。他也說，如果他有機會代表在野聯盟選新北市長，他一定全力以赴，如果男主角不是他，千萬不用擔心他會扯後腿。

廣告 廣告

蘇巧慧指出，她參選新北市長，是因為對新北市有感情，希望能夠讓新北發展更好，讓市民生活更好。她會用在國會的好表現和地方的好政績，來爭取一個為400萬新北市民服務的機會。

蘇巧慧強調，她向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底。因此她持續在組建年輕、創新、會做事的團隊來應戰。至於任何希望尋求機會的人，她也都給予尊重跟祝福。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文、黃國昌會談 民進黨：藍白合「有藍無白」本質是掏空台灣

藍白2026哪些縣市能合？ 鄭麗文：還要等兩黨具體討論