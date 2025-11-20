黃國昌稱被鼓勵「新北市長選到底」...蘇巧慧打臉「向來準備面對一對一選戰」：從未透過任何管道表態！周軒諷「找理由牽拖對手」！

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（19日）舉行會談，針對媒體詢問明年（2026）新北市長選舉是否藍白合作，黃國昌稱，民進黨立委蘇巧慧透過許多管道鼓勵他參選到底。對此，蘇巧慧回應，「從未透過任何管道希望誰能選到底」。政治工作者周軒則嘲諷，「黃國昌一點Guts（膽量）都沒有，要選不選還要找理由牽拖對手」。

針對新北市長選舉藍白是否合作，黃國昌聲稱，若有更好的人選，民眾黨當然願意支持，但過程中民進黨一定會見縫插針，像民進黨立委蘇巧慧就透過好多管道鼓勵他，要他一定要選到底，強力支持他。

不過，蘇巧慧回應，她參選新北市長，是因為對新北市有感情，希望能夠讓新北發展更好，讓市民生活更好。蘇巧慧說，她會用在國會的好表現和地方的好政績，來爭取一個為400萬新北市民服務的機會。

對於黃國昌說法，蘇巧慧強調，她向來就是做好準備來面對一對一的選戰，「從未透過任何管道希望誰能選到底」。蘇巧慧說，她持續在組建年輕、創新、會做事的團隊來應戰，「任何希望尋求機會的人，都給予尊重跟祝福」。

政治工作者周軒則嘲諷，「第二大在野黨的黨主席，要選不選還要找理由牽拖對手，光憑這一點就知道黃國昌這個人一點GUTS都沒有，還想跟人家選新北，洗洗睡吧」。他也諷刺，「阿，我不是很確定國民黨籍台北市副市長李四川或是國民黨籍新北市副市長劉和然會希望黃國昌『用力輔選』啦」。

（圖片來源：三立新聞）

