黃國昌稱被2組人鼓勵選到底 蘇巧慧再轟：奇怪的謠言適可而止

蘇巧慧批黃國昌，奇怪的謠言適可而止。 圖：蘇巧慧辦公室提供

[Newtalk新聞]

民眾黨立委黃國昌有志參選新北市長，並二度聲稱民進黨立委蘇巧慧透過2組管道鼓勵他參選到底。對此，蘇巧慧今（20）日再度反駁，她從沒有透過任何管道或授權任何人，去傳任何話影響參選決定，希望這種奇怪的謠言能適可而止。

黃國昌今受訪表示，蘇巧慧可能貴人多忘事，自己講的話，自己都忘了喔？且不是只有一組，是兩組以上的人。他還說，這讓他想到行政院前院長蘇貞昌連神明都敢騙，其實人民還是滿重視政治人物的誠信。

廣告 廣告

蘇巧慧回應表示，從選對會確定提名她的那一天起，她就做好面對一場一對一的選戰。她會籌組最強的團隊，希望爭取服務全新北市民的機會。

蘇巧慧強調，她對其他參選人一向是尊重跟祝福，從沒有透過任何管道或授權任何人，去傳任何話影響參選決定。她希望，對於這種奇怪的謠言能適可而止。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政院財劃法再掀朝野攻防 藍黨團：全在卓榮泰一念之間

蕭旭岑拋「一國兩區」說 陸委會：這是政治語言而非法律語言