黃國昌稱訪美談軍購、關稅 林濁水酸：為解除民眾黨危機美國行結果搞更大

民眾黨主席黃國昌近期訪美，返台後又稱還是反對政院版1.25兆國防特別預算，甚至還要提出民眾黨版本的特別預算案，引起不少批評。前立委林濁水今（15）日發文酸，「黃國昌為解除民眾黨危機，大動作美國行，結果把危機搞得更大」。

黃國昌訪美談什麼？

黃國昌近期閃電訪美，還聲稱要談對美關稅和軍購問題，結果他剛到美國，外媒就爆出台美關稅幾乎確定是15%。至於軍購方面，他在昨天的記者會上稱，仍反對行政院版本的國防特別條例，還說民眾黨團會提出他們自己的國防特別條例草案，並稱民眾黨團的版本不需經過美方同意。

黃國昌訪美解危機？

林濁水今天發文說，黃國昌為解除民眾黨危機，大動作美國行，結果把危機搞得更大。有這樣又囂張又昏庸擅長拎民眾黨的頭賣命撞牆的黨主席，民眾黨挺得住嗎？「哀哉忠心耿耿的小草」。

網友則留言酸，「小草活在他們自己的同溫層，過得很快活呀」「還沒有進委員會逐條審查就說1兆2千5百億有一定程度的比例跟對美的軍購沒有關係」「1.25兆如果通過，其中至少1兆終將被五鬼搬運」。

