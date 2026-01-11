政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌11號突然宣布要快閃美國兩天，聲稱要和美方談關稅和軍購問題，不過遭綠委大酸，關稅在去年年底都已經告一段落，黃國昌這回出訪是要代表誰談判？也因過去黃國昌曾被爆料兒子有美國籍，網友嘲諷，難不成急著去美國一趟，是為了處理美國籍相關事宜？

民眾黨團：「出訪順利台灣加油。」

前腳剛成立新北後援會的民眾黨主席黃國昌，率領黨團主任陳智菡、候任立委王安祥，及前國際部主任林子宇現身桃園機場，宣布要快閃美國首府華盛頓兩天。

黃國昌稱訪美談關稅、軍購，王定宇狠酸：要代表政府？（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌：「有關於軍購以及高關稅的議題，我們希望能夠有機會，非常坦率真誠的，一方面從美方得到直接可信賴的資訊，（交流費是立法院出還是民眾黨自己支出），是我們民眾黨出的。」

立委（民）王定宇：「過去這幾個月來據了解，談判已經到尾聲接近拍板定案，台美兩國政府之間對很多歧見，都已經有共識，所以在這個時候一個立法委員民意代表，跑到美國要談關稅談判，我們不太能理解是要去談什麼，代表誰、跟誰談。」

綠營對於黃國昌在此刻訪美大感疑惑，政治工作者周軒就發文質疑，延會到一月底是你提的現在跑出國嗎？關稅關你什麼事，檢方是不是該啟動防逃機制？更有網友翻出黃國昌過去直播畫面，狠批官員會期中出國，如迴力鏢狠狠打臉！





黃國昌稱訪美談關稅、軍購，王定宇狠酸：要代表政府？（圖／周軒Threads）





民眾黨主席黃國昌（2024.04.08）：「在安排畢業旅行，快要卸任了嘛，立法院在會期中，你好膽就上飛機看看，等你回來再來跟你算帳。」

更有網友點出，黃國昌訪美時間，恰巧是兒子即將年滿16歲前夕，有網友表示去美國，是不是處理美國人爸爸的事，是急著處理快被美國凍結的資產嗎，畢竟過往黃國昌被踢爆兒子擁有美國籍時，從沒正面回應，時間點巧合也讓人質疑，訪美別有目的。

立法院民進黨團書記長陳培瑜：「我們看見的黃國昌委員，卻依然在說關稅，依然在說國防，而這些事情明明在台灣，只要他的一票就可以完成，大老遠跑一趟美國，為的到底是什麼，我想真正的理由，只有黃國昌委員自己最清楚。」

是為了關稅及軍購需要大費周章快閃美國兩天，還是有不能說的秘密，只有黃國昌心知肚明。

原文出處：黃國昌稱訪美談關稅、軍購 王定宇狠酸：要代表政府？

