黃國昌稱谷立言「介入台灣內政太深」 行政院怒嗆：不專業且偏頗指控

民眾黨主席黃國昌卸任立委後前（3）日接受專訪，直批美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，甚至稱谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣，消息一出受到各界高度關注。對此，行政院發言人李慧芝今（5）日則強調，對於這樣的政治人物不專業，而且偏頗指控感到非常遺憾。

針對黃國昌批谷立言「介入台灣的內政太深了」一事，李慧芝今日在行政院會後記者會表示，有注意相關說法已經開始在中國媒體、社群擴散，要強調台灣對於全球安全、繁榮、穩定扮演非常關鍵重要角色，包含谷立言在內所有各國外交官，在台灣都付出熱情與專業進行外交工作。

同時李慧芝提到，稍早美國國務院也說明，國務院與AIT對於台灣要加強國防自主的立場是一樣的，「因此對於這樣的政治人物不專業，而且偏頗指控感到非常遺憾」。

她強調，中國對於台灣與印太地區的侵擾與威脅，不論強度還是次數都不斷增加，台灣必須和友盟國家合作、提升自主防衛能力才是正辦，「而且中國對台灣的威脅也包含，分化台灣與友盟之間的關係，因此黃前立委的說法，可能會遭到利用，並且影響國際社會對台灣的正確認知、混淆國際視聽，因此呼籲他的發言，應該要專業且謹慎」。

