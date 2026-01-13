黃國昌稱赴美談關稅被洗臉？邱明玉傻眼「問1句」：啟人疑竇

政治中心／劉宇鈞報導

立委任期只到1月底的民眾黨主席黃國昌突然宣布率團訪美，還稱要談關稅跟軍購，但黃才拜會AIT總部，美媒《紐約時報》就先曝台美關稅達成協議、將降至15%。媒體人邱明玉說，「黃國昌你是誰」，到底是什麼身分可稱自己要去談關稅，這非常啟人疑竇。

邱明玉今（13）日在三立政論節目《新台灣加油》表示，「你這綠營寫手、綠營側翼，我還沒講，你就唱衰」，黃國昌一定就會這樣開始咆哮，看起來黃是去了AIT總部跟國安會，可是因為民眾黨說去了5個單位，但現在看起來，5個單位裡面有國防部、國安會、AIT總部，那另外是不是還有商務部、貿易代表處，不曉得，因為白營是稱去了5個單位。

邱明玉直言，不管黃國昌一行人到底有沒有去商務部或是貿易代表處，問題是今日《紐約時報》率先披露，台灣對美的關稅是15%，很多人當然就開酸，說要「謝謝國昌老師」，或者是說黃在飛機上用Wi-Fi先跟美國總統川普談。

邱明玉認為，當然很多的酸言酸語，可是這一篇報導出來，其實就是要跟民眾黨或黃國昌說「關稅不關你們的事」、覺得黃多講了，所以率先公布關稅細節，變成是有意打臉黃、讓黃丟臉，也是要告訴黃，這次就是只談軍購。

邱明玉坦言，不過大眾事實上也知道，也不用《紐約時報》或是美國要來說這件事情，黃國昌並沒有得到台灣政府的授權，關稅是要雙邊談判的，黃根本沒有獲授權，難道可以答應美國，關稅少5%就讓台積電去投資？「你是誰啊！」。

邱明玉強調，政府是否要台積電去投資，台積電也要對股東、股民負責，「黃國昌你是誰」，黃到底是什麼身分，可以稱自己此行要去談關稅，這個事情會讓她覺得非常啟人疑竇。

