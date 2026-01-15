黃國昌稱軍火商先知道軍購項目 國防人士批：混淆視聽轉移封殺作為

台灣民眾黨團15日舉辦「預算審議天經地義 台灣民意高度支持」民調記者會，由總召黃國昌公布民調數據。(記者方賓照攝)

〔記者蘇永耀／台北報導〕民眾黨立委黃國昌結束訪美昨召開記者會大談訪美心得。然而，行前稱「支持國防」的黃國昌，在美方安排多單位說明此次軍購對台灣重要性後，黃公開表示：「反對決心不僅沒有軟化，反而更強烈。」涉外人士則批評，在向美方了解下才知道，這次的美國行是黃國昌主動向美方請求安排，現在卻又將自己反對國防的立場操作成是由美方接受或授意，這不是誠實的態度。

熟悉台美軍事交流的國防人士就表示，「黃國昌記者會一再提出古老且誤導性強的資訊，證明他的訪問美國，只是浪費國人納稅錢。」該人士也就黃所謂「1.25兆僅3500億元對美買軍武」、「看到美國國務院聲明才知道軍購內容」、「立院都不清楚軍購項目就有軍火商參與」的扭曲說法，一一回應。

國防人士強調，這次國防特別條例的規劃，都是台美雙方就國家當前國防強化的必要研析規劃的結果。美方官員也都向他做出同樣說明。

更重要的是，這次的國防投資也將為國內產業而帶來明顯效益，讓台灣的國防能力和韌性更加強大。無論是軍購、商購或委製案，皆會在包含國內投入製造及營建工程的採購與投資，依據國家公共建設投資就業效果模型推估，將可創造超過9萬個工作機會，整體產業附加價值，預期將超過新台幣4,000億元。

針對黃國昌稱「1.25兆的購買項目是透過美國國務院聲明，才知道其中3500億內容。」這位人士更指出國防部早在11月底在公開簡報說明特別預算籌購項目包括：精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統、台美共同研發及裝備採購的裝備系統，並列出打造「空中重層攔截網」等7大目標。質疑黃的不知情說法是「欺騙大眾、不負責任。」

至於黃國昌稱他至今都沒有被通知關於軍購項目的說明，就有軍火商先知道、是要來台灣搶食。國防人士抨擊，這樣的說法是在混淆視聽來轉移兩大在野黨至今已「八度封殺」特別預算條例，不讓其進入國會審查！更遑論討論所謂細目！

他說，「黃國昌開了一場落落長但目的就在反對國防預算的記者會」，當中因為怕查證，還以「無法轉述」為由不說明美方回應，事實上，美方態度很清楚也讓黃國昌一行知道的，就是為了強化台灣國防、穩定印太，台美在國防議題上合作密切，雙方已對台灣安全及台海和平所需的國防能力具有高度共識與默契。

