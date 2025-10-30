黃國昌稱還在「中國黑名單」 梁文傑酸：每個人都會有變化

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



民眾黨主席、立委黃國昌今（10/30）日接受廣播專訪時表示，若有機會願意請中國國家主席習近平吃雞排，「對我來講會比較尷尬，因為我還在大陸那邊黑名單上⋯⋯」不過，陸委會副主委兼發言人梁文傑反酸：「他現在還是不是，我並不知道，因為每個人都會有變化。」

黃國昌接受廣播專訪，被問及是否有意願與習近平見面，黃國昌表示願意，但也提到有一些重要的前提，要保護對等尊嚴、謹慎小心鋪排；他強調，民眾黨開大門走大路，不會自己先把門關起來，「但我現在的問題，對我來講會比較尷尬，因為我還在大陸那邊黑名單上⋯⋯。」

對此，梁文傑回應，黃國昌的確因為岳父母曾經在中國投資，而被國台辦證實列入黑名單，「但是他現在還是不是，我並不知道，因為每個人都會有變化，政治情勢也會有變化。」

梁文傑提醒，中共已經把話講得很清楚，未來將是「愛國者治台」，愛國者就是對中共效忠的人，若能見到習近平，就表示已經被認可，他認為不需要太急著倉促表態。

另外，黃國昌也批評，陸委會不應該是每次出來記者會讓梁文傑放狠話，而是盡可能溝通交流，梁文傑則反問，他是第一次被批評是「放狠話」，如果這樣被說是「放狠話」，「難道要卑躬屈膝地說話嗎？」

