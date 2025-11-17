黃國昌稱館長爭議「私事不評論」 吳思瑤：他正義永遠在轉彎
網紅館長近日遭前員工爆料涉收中國資金、職場性騷等爭議，民眾黨主席黃國昌昨（16日）被問及此事時，回應「多年前私事，外人不適合多做評論」，民進黨立委吳思瑤今（17日）直言，若同樣事件發生在民進黨人士身上，黃國昌的高標準態度顯然不同，指他「正義永遠在轉彎」。
館長近日遭多位員工爆料，指出涉及收受中國資金、要求高階主管傳私密照助興、職場性騷等多項爭議，黃國昌昨日受訪時表示，他認為「多年前的私事被拉上檯面，外人不適合多做評論」，並強調館長已作出說明，以其說明為主。
對此，吳思瑤今日在立法院受訪時表示，不知道黃國昌是否力挺館長，但直言黃似乎輕描淡寫該事件，她指出，若同類指控發生在民進黨任何一位從政者或相關的人士身上，與黃過去採取的高標準顯然大不相同，批評黃的正義永遠在轉彎，看似想切割館長或是用另一種方式替館長說話，她認為正義不分的決定與言行，也不需要再去評論，社會自有公論。
