黃國昌稱「不小心」攜機密資料離場！網轟還再演 沈伯洋補刀：陳述事實

立法院外交及國防委員會今（19）日邀請國防部，就新台幣1.25兆元軍購特別條例進行機密專報。民進黨立委林楚茵稍早在臉書發文指出，民眾黨立委黃國昌疑似將機密資料帶離委員會，事後遭追回；同黨立委沈伯洋也發文還原事發經過。對此，黃國昌稍早在臉書回應，表示是「不小心」夾帶資料離場，發現後立即交回，並痛批沈伯洋刻意抹黑。但該篇發文卻引來網友批評，也讓沈柏洋與國民黨立委徐巧芯出面發言。

黃國昌指出，自己事前準備大量資料，但質詢時間僅有5分鐘，甚至「才剛開始熱身」，召委便起身示意會議結束，認為整場會議僅為「過水」。黃國昌表示，自己起身離開、走到樓梯口時，才發現手中一疊資料中不慎夾帶國防部的書面機密資料，隨即折返交回，前後不到30秒。他強調並非刻意為之，卻遭沈伯洋刻意抹黑，直言「省省吧」。

不過，相關說法並未獲得部分網友認同，留言質疑「機密資料也能不小心帶走？」、「明明是被追回，卻說成自己交回」、「還再演」，也有人諷刺「真的很不小心就把機密帶出去了」。對此，被點名的沈伯洋也迅速回應，表示自己僅是陳述事實，反問「這樣也叫抹黑？」並質疑，是否未來要主張「違規一分鐘內不算違規」。

此外，國民黨立委徐巧芯也在貼文下方留言，轉而批評沈伯洋，指出其公開描述會議過程，同樣涉及洩漏會議內容，質疑「裡面誰說了什麼，反而是他先公開講？」





