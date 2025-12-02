黃國昌稱「初選公開透明」！四叉貓翻出一事酸：空降挺空降

即時中心／温芸萱報導

民眾黨發言人李有宜退黨，引發外界揣測黨內議員初選有關，疑似因黨主席黃國昌子弟兵周曉芸「空降」參選。黃國昌今（2）日則稱「初選公開、透明、公平、無特權」，但這番話卻遭網紅四叉貓反駁，他翻出民眾黨2024不分區海選規則反擊，指出公告明訂須在2023年8月31日前入黨才能海選，而黃國昌卻在11月16日才加入，仍直接空降不分區第一名。四叉貓痛批，黃國昌就是「空降的挺空降」。

民眾黨發言人李有宜日前宣布辭職並退黨，引發外界揣測與黨內初選紛爭有關，特別是三蘆地區議員提名傳出「空降」爭議。外界質疑，黨主席黃國昌力挺的「四大金釵」之一周曉芸投入三蘆議員選戰，疑似影響原本在地深耕的李有宜，引爆黨內對初選公平性的討論。

廣告 廣告

快新聞／黃國昌稱「初選公開透明」！四叉貓翻出一事怒嗆：空降挺空降

民眾黨發言人李有宜（左）退黨，引發外界疑似因黨主席黃國昌子弟兵周曉芸（右）「空降」參選。

面對質疑，黃國昌今日公開宣稱，民眾黨的初選制度「非常公開、透明、公平」，強調任何人都不享有特權。但這番說法卻引來網紅四叉貓在臉書開嗆，並搬出去年民眾黨不分區立委海選的規則反擊。他指出，公告明確寫著「必須在2023年8月31日前完成入黨程序並取得入黨資格」才能參加海選，但黃國昌卻在2023年11月16日才入黨，根本未參與海選，卻能以「空降」方式排上不分區立委第一順位。

快新聞／黃國昌稱「初選公開透明」！四叉貓翻出一事怒嗆：空降挺空降

四叉貓翻出去年民眾黨不分區立委海選的規則，反擊黃國昌公開透明的說法。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

四叉貓痛批，「公開透明都是屁，黨主席說得算！」質疑黃國昌說法與事實不符。他更直指，黃國昌如今力挺周曉芸參選，就是「空降的挺空降」。





原文出處：快新聞／黃國昌稱「初選公開透明」！四叉貓翻出一事怒嗆：空降挺空降

更多民視新聞報導

國民黨智庫董事長交接 朱立倫：鄭麗文一定有很多新的創意

上週8.7萬人流感就診！疾管署示警「12月中旬疫情恐上升」

恐開中國金流、人流後門！離島條例逕付二讀 沈伯洋這樣說

