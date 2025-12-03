即時中心／温芸萱報導

前民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨，引發外界猜測疑因黨主席黃國昌力推「四大金釵」之一的周曉芸投入三蘆選區「空降」有關。而黃國昌則稱初選「公開、透明、公平、無特權」，但媒體人詹凌瑀今（3）日在臉書痛批，黃國昌未協調、直接安排外地候選人空降，「把在地經營的戰友當免洗筷」。她指控，這形同清洗異己，吃相難看。

前民眾黨發言人李有宜日前突然宣布退黨，引發政壇高度關注。外界普遍認為，她的退黨與黃國昌力推、被外界稱為「四大金釵」之一的周曉芸，將代表民眾黨投入三重、蘆洲區議員選舉的安排有關。

廣告 廣告

快新聞／黃國昌稱「初選無特權」 媒體人批：清洗異己、吃相難看

李有宜日前突然宣布退黨，外界普遍認為，她的退黨與黃國昌力推、被外界稱為「四大金釵」之一的周曉芸「空降」三蘆區議員選舉的有關。（圖／民視新聞資料照）

黃國昌則在昨日受訪時聲稱，民眾黨所有提名、初選制度皆採「公開、透明、公平」，並且「沒有特權」。然而，此說法今日遭詹凌瑀在臉書公開質疑。她指出，李有宜過去長期深耕三蘆地區，上次立委選舉雖落敗，但選後仍留在地方深耕，原本被視為議員選舉熱門人選，結果黃國昌完全沒協調，就突然安排來自金門、與三蘆地區並無淵源的周曉芸參選，且當地已陸續掛出與黃國昌的合體宣傳看板。

詹凌瑀指出，黃國昌宣稱「沒有人有特權」，但實際行動卻是只挺自己人，更酸黃國昌把「在地經營的戰友當免洗筷」，將黨內資源當私產。她直言，這不是公平競爭，這是赤裸裸的清洗異己，黃國昌別再演了，吃相真的太難看。





原文出處：快新聞／黃國昌稱「初選無特權」 媒體人批：清洗異己吃相難看

更多民視新聞報導

回到日治時代？中國否認《舊金山和約》 林楚茵：高市戳破中共「國王新衣」

李有宜退黨遭質疑被冷暴力? 黨主席黃國昌:完全不知道

麥玉珍情何以堪！她被徵召選宜蘭縣長 遭酸要看是不是黃國昌人馬

