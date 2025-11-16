即時中心／温芸萱報導

網紅「館長」陳之漢近期遭昔日夥伴「大師兄」李慶元等人爆料，指控收紅錢、性騷及要求員工與館嫂發生不當關係，雖館長昨（15）日直播澄清，風波仍延燒。而民眾黨主席黃國昌今（16）日受訪表示，外人不適合多評論，應以館長說明為主。然而，黃國昌此話也讓人想起「狗仔門」事件，律師林智群就質疑，「那王義川是黃國昌的內人嗎？不是內人的話，怎麼會派狗仔連續跟拍人家9天？」。

網紅「館長」陳之漢，近日被昔日共同經營健身房的「大師兄」李慶元等人毀滅式爆料，指控對方涉收紅錢、性騷、要求員工與館嫂發生關係等爭議；儘管館長昨（15）日透過直播澄清各項指控，但事件仍持續發酵，引發社會關注。

廣告 廣告

而身為館長的好友，民眾黨主席黃國昌今（16）日上午接受媒體訪問時表示，「我們外人真的不太適合多做評論，而且館長自己也有清楚說明，我想就以館長的說明為主。」黃國昌的態度被部分網友解讀為低調表態，避免捲入爭議。

不過，黃國昌此番發言也讓人回想起不久前的「狗仔門」事件。當時，民進黨立委王義川被爆料遭狗仔連續跟拍多日。對此，律師林智群在臉書提出質疑，照黃國昌這種說法，「那王義川是黃國昌的內人嗎？不是內人的話，怎麼會派狗仔連續跟拍人家9天？」。





原文出處：快新聞／黃國昌稱「外人不適合評論館長」 律師：那王義川是內人嗎？

更多民視新聞報導

「自稱學生」颱風假失準喊發放雞排跳票？400人遭放鳥 台大發聲了

天選之人！狂擲12聖杯抱回16萬8888元 小妹妹曝「這樣用」

開健身房耗資8位數！傳「館長只出300萬」總監加碼爆1事

