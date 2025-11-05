黃國昌稱「岳父從未在中國做生意」 沈榮欽嘆：「法院早公開的事實」還說謊

黃國昌今日稱「岳父從未在中國做生意」。（鏡報李智為攝）

針對民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司遭中國海關撤銷登記一事，陸委會發言人梁文傑曾說，中國先前對民眾黨主席黃國昌做過類似的事，「當年的黃國昌就是現在的沈伯洋」，黃國昌今（5）日則反駁，自己的父親是農民、礦工，岳父也沒有在中國做生意。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，「黃國昌居然會連早經法院公開、廣為人知的事實，還會這樣面不改色的說謊」。

沈榮欽透過臉書說，前一陣子黃國昌為了表示和沈伯洋不同，公然宣稱「岳父從未在大陸做生意」，讓自己十分驚訝。驚訝的地方倒不是黃國昌說謊，畢竟他也算說謊慣犯了，「而是他居然會連早經法院公開、廣為人知的事實，還會這樣面不改色的說謊」。

沈榮欽表示，對黃國昌岳父高熙治有印象，正是黃國昌選舉時遭到中天攻擊岳父高熙治在中國經商，卻刻意在學運中隱瞞，黃國昌因而和高熙治一起在時代力量開記者會反擊。

沈榮欽說，當時中天查出高熙治在中國經商，並有一家工廠登記其名，但是令人驚訝的是高熙治在記者會上全盤否認。他說他不知道為何有人會用他的名字去登記工廠，而且對方正好也是台商，讓人誤以為是他。

沈榮欽指出，據其他台商表示這種需要本人登記的事情，不可能被人冒名，而且也沒人有動機這樣做。但是高熙治卻用十分誠懇的語氣在記者會表示，他不清楚為何被人冒名登記，自己正在查怎麼回事。

沈榮欽說，後來法院證實中天報導不假，「熙隆公司在2009年3月間於中國成立，註冊資本為2860萬美元（約台幣8,800萬），登記代表人為高熙治，營業所在山東龍口高新技術產業園區。龍口恒合農業研發有限公司，代表人為黃國昌的岳母劉美珠，成立日期為2007年3月2日，營業所在山東省龍口市。」讓人很難相信他遭人冒名登記。

沈榮欽說，觀諸高熙治當時在記者會和黃國昌一樣面不改色地表示不知情，讓自己後來甚至猜想，會不會在高熙治的心目中，黃國昌只是他整個家族佈局中的一個棋子，「即使黃國昌未必會這麼想」。無論是否如傳言艾格蒙國際洗錢組織也在調查，黃國昌案的背後的金流恐怕都臭不可聞。

