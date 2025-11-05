黃國昌稱「岳父從未在中國做生意」...沈榮欽指「法院證實高熙治在中經商」：居然會連法院公開的事實都面不改色說謊

陸委會發言人梁文傑日前回應民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司遭中國海關撤銷登記一事，指出「中共過去曾對民眾黨主席黃國昌做過類似的事，當年的黃國昌就是現在的沈伯洋」。黃國昌今（5日）稱，他的父親是農民、礦工，「岳父也從未在大陸做生意」。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，法院曾證實其岳父名下熙隆公司在2009年3月間於大陸地區成立，「黃國昌居然會連早經法院公開、廣為人知的事實，還會這樣面不改色的說謊」。

沈榮欽今日於臉書發文提到，「黃國昌為了表示他和沈伯洋不同，公然宣稱『岳父從未在大陸做生意』，讓我十分驚訝」。沈榮欽指出，驚訝的地方不是黃國昌說謊，畢竟他也算說謊慣犯了，「而是他居然會連早經法院公開、廣為人知的事實，還會這樣面不改色的說謊」。

沈榮欽表示，他對黃國昌岳父高熙治有印象，正是因為黃國昌先前選舉時，遭《中天新聞》攻擊其岳父高熙治在中國經商，卻刻意在學運中隱瞞。沈榮欽提到，當時黃國昌還因為此事件，和高熙治一起在時代力量開記者會反擊。

沈榮欽指出，當時《中天新聞》查出高熙治在中國經商，並有一家工廠登記其名，「但高熙治在記者會上全盤否認、稱他不知道為何有人會用他的名字去登記工廠，而且對方正好也是台商，讓人誤以為是他」。

沈榮欽續指，據其他台商表示，這種需要本人登記的事情，不可能遭人冒名，而且也沒人有動機這樣做，但是高熙治卻用十分誠懇的語氣稱，他不清楚為何遭人冒名登記，他也正在查怎麼回事。

沈榮欽說，後來法院證實《中天新聞》報導不假，「熙隆公司在 2009 年 3 月間於大陸地區成立，註冊資本為 2860 萬美元，登記代表人為高熙治，營業所在山東龍口高新技術產業園區。龍口恒合農業研發有限公司，代表人為黃國昌的岳母劉美珠，成立日期為 2007 年 3 月 2 日，營業所在山東省龍口市」。

沈榮欽表示，觀諸高熙治當時在記者會，同樣和黃國昌一樣面不改色地表示不知情，「讓我後來甚至猜想，會不會在高熙治的心目中，黃國昌只是他整個家族佈局中的一個棋子，即使黃國昌未必會這麼想」。

最後，沈榮欽說，「無論是否如傳言艾格蒙國際洗錢組織也在調查，黃國昌案的背後的金流恐怕都臭不可聞」。

（圖片來源：台灣事實查核中心、黃國昌YT直播）

