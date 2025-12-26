黃國昌稱「沒規定年底前審完總預算」 卓冠廷批：全台最大詐騙集團

民進黨發言人卓冠廷痛批民眾黨主席黃國昌。(資料畫面)

立法院仍未將明年度中央政府總預算案付委審查，對此，民眾黨主席黃國昌稱「沒規定年底以前必須審完總預算」。民進黨發言人卓冠廷痛批，「藍白一邊畫大餅，一邊卡預算，根本全台最大詐騙集團」。

針對明年度中央政府總預算尚未付委審查，民進黨發言人卓冠廷今（26日）在臉書發文表示，離2026年剩下不到6天，中央政府總預算一頁都沒審，「藍白一邊畫大餅，一邊卡預算，根本全台最大詐騙集團」。

卓冠廷認為，總預算未審的第一個受害將會是全台新手爸媽，總統賴清德的「生育給付 PLUS」共有41億元預算，讓新手爸媽每胎能得10萬現金，不過，藍白不審預算一天，這筆錢就付不了，「國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌最近還好意思提未來帳戶，說自己投資下一代？講什麼風涼話？」

卓冠廷指出，第二個受害為全台TPASS使用者，目前每月平均有98萬名通勤族在用TPASS優惠，由民進黨立委王義川發明、民進黨北北基桃市長候選人在2022年率先提出，卻被現任北北基桃藍營市長完美收割，但優惠是靠政府補助，運輸業者才能享有，2026年新一期的TPASS計畫需要75億元預算，若藍白不審，中央補助款就無法撥放給地方政府及交通業者。

卓冠廷續指，勞動部明年要推以「日」為單位的彈性育嬰留停，若新制無法執行，請假帶小孩看病將會一樣辛苦；全台49個公共托育設施的改善預算也被卡，甚至連更新安全地墊、消防設備的錢都沒有，其實大家都是受害者。

黃國昌稱「沒規定年底以前必須審完總預算」，讓卓冠廷忍不住痛批，「有沒有膽跟大家說，藍白主導的立法院，今年到現在連1塊錢都還沒開始審？史上最爛立委就是你們！」





