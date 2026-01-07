黃國昌稱「白營帶職參選」是策略...四叉貓諷「時空背景不同之術」： 內部策略「規範自己就好」！

民眾黨主席黃國昌昨（5日）宣布將辭去不分區立委一職，並點名民進黨立委選市長應先辭立委。網紅四叉貓為此貼出民眾黨帶職參選人物，質疑黃國昌「雙標」，卻遭其回應「2022年跟2025年的民眾黨策略不同」。對此，四叉貓諷刺，「既然是民眾黨內部的策略，那規範你們民眾黨就好啦」。

四叉貓昨日於臉書以「國有土地 ≠ 黃「國」昌的土地」為題發文指出，有記者幫忙他提問黃國昌，「為什麼批評綠營『帶職參選』，但對民眾黨高虹安跟賴香伶卻雙標視而不見？」

廣告 廣告

四叉貓諷刺，黃國昌竟然使出「時空背景不同之術」，稱是2022年跟2025年的民眾黨策略不同（黃國昌口誤，現在是2026年）。四叉貓批評，「既然黃國昌說這是民眾黨內部的策略，那規範你們民眾黨就好啦，關其他人屁事！」

而針對黃國昌質疑，四叉貓公布他的住家，是違反個資，四叉貓強調，「那不是黃國昌的家，那塊是國有土地，現在是違法的人比較大聲喔？」他質疑，「黃國昌能佔用國家土地我不能拍？」

四叉貓接續批評，黃國昌用自己的兒子去打官司，「才會導致他兒子的名字被司法判決系統公開」。四叉貓諷刺，「我那時還很好心的幫他兒子申請未成年遮蔽耶」。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

黃國昌去年募120萬責任額再起爭議...四叉貓指問題是「富到流油卻硬要情勒」：極度假掰做作的政治人物

柯文哲涉案卸責會計師！四叉貓指京華城關鍵是「USB記載的1500」...諷政治獻金上千萬作帳「全推給黃珊珊」！直言案子「會拖10幾年」：三審定讞柯也80歲了