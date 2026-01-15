黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉

即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌訪美返台後召開記者會，宣稱美方能理解其反對1.25兆元「國防特別預算條例」的立場，並稱民眾黨不接受政院版軍購案。對此，美國在台協會（AIT）發言人也回應，美方的一貫立場，便是支持台灣強化防衛與嚇阻能力，並歡迎賴清德總統提出1.25兆特別防衛預算，強調符合《台灣關係法》及歷屆美國政府對台承諾。

黃國昌結束快閃訪美行程返台後，昨日召開記者會說明成果，並再度表態反對行政院提出的1.25兆元「國防特別預算條例」，強調此行赴華府後，反對立場更加堅定，民眾黨無法接受政院版軍購內容，並稱美方能理解其看法。

對此，美國在台協會發言人表示，他無法直接針對會議內容發表評論，但可以針對美國在台協會（AIT）對會議的公開評論與描述提供一些說明。

發言人指出，美國在台協會定期與來自各政治光譜的領袖進行討論，探討美台夥伴關係。作為慣例，不會討論私人會議的具體內容，但他們一貫明確表示，美國堅定支持台灣強化防衛與嚇阻能力的努力。

同時，發言人也提到，如同谷立言在11月26日於美國在台協會社群媒體上的評論所指出，「AIT歡迎賴清德總統宣布新的1.25兆新台幣特別防衛預算。」此外，該帖文也強調，「美國支持台灣迅速獲取強化嚇阻所需的關鍵非對稱能力，此舉符合《台灣關係法》及數十年來跨越多屆美國政府的承諾。」





