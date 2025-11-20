黃國昌稱「蘇巧慧要他選到底」 蘇：謠言適可而止

新北市 / 綜合報導

來關心2026新北市長選戰，目前民進黨拍板由立委蘇巧慧出線，藍白的部分，民眾黨主席黃國昌則是早早表態有意參選，但考量藍白合，所以目前蘇巧慧的對手是誰還是未知數。黃國昌19日受訪時提到，蘇巧慧要他選到底，但卻遭蘇巧慧駁斥。黃國昌今(20)日受訪笑說，蘇巧慧貴人多忘事，蘇巧慧則說，希望奇怪的謠言，適可而止。

民眾黨主席黃國昌VS.記者說：「哈哈哈哈哈哈。」記者問題都還沒問完，民眾黨主席黃國昌就笑個不停，起因是跟民進黨立委蘇巧慧，隔空開槓，民眾黨主席黃國昌說：「蘇委員可能貴人多忘事，自己講的話自己忘囉，不禁讓我回想到我們前台北縣老縣長蘇貞昌，你連神明都敢騙。」

連蘇巧慧的父親蘇貞昌都扯進來，因為針對2026新北市長選戰，黃國昌19日受訪提到，蘇巧慧要他選到底，還說從好多管道鼓勵他，卻直接遭當事人駁斥，立委(民)蘇巧慧說：「從沒有透過任何管道，或授權任何人去傳任何話影響參選決定，對於這種奇怪的謠言，我希望適可而止。」

怒嗆黃國昌不要造謠，民進黨已經拍板，由蘇巧慧出線戰新北，黃國昌磨刀霍霍想參戰，但如何跟國民黨合作，目前還沒明朗，畢竟國民黨也不是沒有人選，包含現任副市長劉和然，以及呼聲最高的莫過於他，台北市副市長李四川說：「不要給所有市民，感覺這個政府天天都在選舉，如果到那個時候，我會跟各位報告。」留下伏筆確實有挑戰新北空間。

只是藍白在新北這局整合ING，蘇巧慧提早布局，無非想贏在起跑點，民進黨目前策略，除了新北人選已經拍板，其他22個縣市也陸續出爐，台中由立委何欣純出線，宜蘭派律師李國漳，台東派立委陳瑩，嘉義市派立委王美惠，最新出爐的則是苗栗，將由縣議員陳品安對決現任縣長鍾東錦，其餘縣市無論是徵召或辦初選，都預計在2026農曆年前定案，只不過祕書長徐國勇先前就提到，不排除有一兩個縣市年後再處理，例如金門跟連江，都是民進黨比較困難的選區，民進黨在2022縣市首長選舉，22個縣市只拿下五個，如今放眼2026全力備戰，要拓展地方執政版圖。

