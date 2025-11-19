黃國昌稱「蘇巧慧鼓勵我選到底」 蘇巧慧駁：已做好準備面對一對一的選戰

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今(19)日會面，針對新北市長選舉議題，黃國昌透露代表民進黨參選新北的立委蘇巧慧曾鼓勵他「參選到底」。對此，蘇巧慧回應，「我向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底」。

黃國昌今日與鄭麗文會面，被媒體問到新北市長選舉是否藍白合？黃國昌表示，參選新北市長是希望讓自己成為更好的選擇，帶給大家更好的新北，但他強調自己是以大局為重的人，「當有更高的目標、更高的價值、有更好的人出現時，當然願意支持。」黃國昌還突然爆料，稱蘇巧慧曾透過好多管道鼓勵他「參選到底」，黃國昌說「她為什麼要這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白」。

廣告 廣告

不過蘇巧慧稍早回應，表示她參選是因為對新北市有感情，希望新北發展更好、市民生活更好，她會延續在國會的好表現、地方的好政績，爭取為400多萬位新北市民服務的機會。蘇巧慧強調，她向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底，也持續在組建年輕、創新、會做事的團隊來應戰，任何希望尋求機會的人，她也都給予尊重跟祝福。

原始連結







更多華視新聞報導

新北市長藍白合？黃國昌爆「蘇巧慧鼓勵選到底」：但我是以大局為重的人

趙少康曝民眾黨內部民調 新北市長「藍白合」李四川或黃國昌都能贏

李四川表態「不排斥承擔」 黃國昌：盼藍白共推

