黃國昌稱「蘇巧慧鼓勵選到底」周軒：找理由牽拖 一點GUTS都沒有 洗洗睡吧！

黃國昌自爆，蘇巧慧私下透過許多管道鼓勵他「選到底」，周軒直言，是否參選還要找理由牽拖，「黃國昌這個人一點GUTS都沒有，還想選新北，洗洗睡吧！」 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日下午舉行會談，談及參選新北市長時黃國昌自爆，民進黨立委蘇巧慧私下透過許多管道鼓勵他「選到底」，但遭蘇巧慧狠狠打臉。對此，政治工作者周軒直言，身為第二大在野黨的黨主席，是否參選還要找理由牽拖，嘲諷「黃國昌這個人一點GUTS都沒有，還想選新北，洗洗睡吧！」

藍白黨主席19日會談，外界關注2026整合，曾表態參選新北市長的黃國昌說，他希望自己成為更好的選擇，若有機會參選一定全力以赴，他也是以大局為重的人，當有更高的目標、更好的人選時，民眾黨當然願意支持，還說，但過程中民進黨一定會見縫插針。

對此，周軒在臉書發文表示，「鄭黃會」重點只有一個，就是黃國昌稱「蘇巧慧委員透過好多管道來跟我說，叫我新北市長一定要選到底，但如果最後主角不是我，我一定不會拖別人後腿，還會最用力輔選。」

針對黃國昌的說法，蘇巧慧狠狠打臉，強調自己向來就是做好準備面對「一對一的選戰」，「從未透過任何管道希望誰能選到底」，任何希望尋求機會的人，她也都給予尊重跟祝福。

周軒嘲諷，第二大在野黨的黨主席，要選不選還要找理由牽拖對手，光憑這一點就知道，「黃國昌這個人一點GUTS都沒有，還想跟人家選新北，洗洗睡吧」，並狠酸「啊，我不是很確定李四川或是劉和然會希望黃國昌『用力輔選』啦」。

